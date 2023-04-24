Bed Bath & Beyond声请破产保护

（法新社纽约23日电） 家居用品大型连锁店Bed Bath & Beyond今天声请破产，这家美国零售商难以适应不确定的经济，且没跟上网路电商销售年代，多年来每年亏损超过10亿美元。

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法庭文件显示，这家家居用品连锁店已声请破产法第11章（Chapter 11）破产程序，向新泽西州破产法院提交了自愿救济申请。

这家总部位于新泽西州的零售商销售浴帘、肥皂、吸尘器、羽绒被套等各种产品，多年来一直位列美国「财星」杂志（Fortune）500大企业榜单。

Bed Bath & Beyond在声明中表示，已寻求破产保护，「以有序地结束业务，同时进行有限的营销流程，以徵求对其部分或全部资产一次或多次销售的兴趣」。

Bed Bath & Beyond今年1月警告，「对公司持续经营的能力存在重大疑问」，被广泛解读为可能申请破产之后，股价暴跌。

这家公司当时表示，刚刚结束的季度预计将亏损3.86亿美元。

尽管做出多项重组努力，包括2022年关闭150家表现不佳的门市，Bed Bath & Beyond仍无法扭转低迷的财务状况。

© 2023 AFP