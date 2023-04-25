陆企亏损港股重挫 亚股跌多涨少

（法新社香港25日电） 香港股市今天因中国企业出现重大亏损而重挫近2%，由于在本周公布重要数据与财报前缺乏明确的方向，给全球投资人带来挑战。

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港股恒生指数收盘时下跌近2%，是连续第3个交易日收黑，阿里巴巴集团控股公司股价下跌超过3%，互联网巨头百度下跌近4%，制药商药明生物有限公司下跌近7%。

香港盛宝金融公司（Saxo Markets）大中华区市场策略师黄永辉告诉彭博（Bloomberg）：「投资人似乎忧心中国经济复苏的可持续性和地缘政治紧张局势加剧。」

上海股市也收低0.3%，而台股则下跌超过1.5%。

韩国股市也下挫超过1%，尽管影音串流平台网飞（Netflix Inc）宣布投资25亿美元拍片后媒体股走高，以及新数据显示韩国经济在第1季度躲过技术性衰退。

马尼拉、曼谷、吉隆坡和新加坡股市也都走低，而东京、孟买、威灵顿和雅加达股市则上涨。

在亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、脸书（Facebook）母公司Meta Platforms和谷歌（Google）母公司Alphabet等美国科技巨擘公布财报之前，投资人基本上都在原地踏步。

投资人也还在等待来自澳洲和欧元区的重要经济数据，以及日本央行「日本银行」（Bank of Japan）的政策会议结果。

港股恒生指数终场下跌1.7 %，来到19617.88点。上海综合股价指数则收跌0.3%，来到3264.87点。日股基准日经指数上涨0.1%，来到28620.07点。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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