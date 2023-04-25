雀巢涨价策略奏效 Q1销售额优于预期

（法新社苏黎世25日电） 瑞士食品集团雀巢（Nestle）今天公布财报，第一季销售额优于预期，主要受惠2因素，一是价格调涨抵销通货膨胀带来的压力，二是归功于消费者对雀巢主力产品的需求。

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主要产品包括Nespresso胶囊咖啡、美极（Maggi）高汤、KitKat巧克力棒及普瑞纳（Purina）宠物食品的雀巢，今年第一季销售额成长5.6%，达到235亿瑞郎（约新台币8155亿元）。

雀巢第一季内生性销售额（organic sales）成长约9.3%，优于分析师预期的增加7.3%。内生性销售额即排除汇率变动和并购因素的销售额。

雀巢表示，旗下宠物食品为第一季内生性销售额成长带来最大贡献；另外，KitKat等糖果糕点产品的销售额也达到双位数成长。

雀巢执行长施奈德（Mark Schneider）表示，雀巢「第一季实现了强劲的内生性成长，因为我们的团队努力维持销量，并确保有弹性的销售组合」。

他还指出，雀巢「藉由优化产品组合及合理订价，协助抵销连2年成本上涨带来的持续性压力」。

雀巢目前的目标，是全年销售额成长6%到8%。

雀巢今天还宣布，与私募基金公司PAI合伙公司（PAI Partners）成立合资企业，在欧洲从事冷冻披萨业务，只待监管机关批准。雀巢将保留合资企业的少数股权。

© 2023 AFP