日本动画业向商业化靠拢 大老警告龙头地位恐不保

(法新社东京26日电) 日本动画业大老丸山正雄警告,日本动画逐渐向商业化靠拢,扼杀创造力,恐将龙头的地位拱手让给崛起的中国对手。

身为「漫画之神」手冢治虫(Osamu Tezuka)的门生,丸山正雄(Masao Maruyama)接受法新社访问时表示,他担心日本逐渐失去本身的优势,日本的年轻人不再接受动画的培训。

丸山指出:「中国之所以尚未赶上日本,原因只有一个,那就是当地的言论自由还有诸多限制。倘若当地更为开放,日本立刻会被超越。」

丸山曾创办动画工作室、负责人才招募和搞定大小事情,扮演许多幕后的角色,虽没实际创作动画,也从未执导演筒,却在日本动画拥有无比的影响力。

81岁的丸山坦承职涯已近尾声,在他即将离开协助打造的动画产业时,他却一点也乐观不起来。

丸山担心日本动画业一心想创造能大发利市的型态,像是由「可爱」女性担纲的类型,以致于在创造力方面「不一定超越」美国迪士尼或法国工作室的作品。

丸山警告,这种大量生产的方式偶尔会带来成功,却让日本偏离系统性培育下一代人才的作法,反观中国却大力投资年轻动画人才。

丸山从当年手冢治虫的门生,到如今日本一些最知名动画导演的幕后推手,一手创立3家动画工作室。

为了让手冢治虫的作品继续活跃,丸山执行制作「PLUTO 冥王」(Pluto)动画影集,「PLUTO 冥王」改编自手冢治虫的「原子小金刚」(Astro Boy)系列。

这个Netflix即将推出的影集,论及战争和歧视等主题,如今让人觉得格外重要。

投入动画业近一甲子的丸山协助推出数以百计的动画作品,其中包括拳击传奇「小拳王」(Ashita no Joe)、广受好评的「兽兵卫忍风帖」(Ninja Scroll)以及得奖作品「谢谢你,在世界的角落找到我」(In This Corner of the World)等。

丸山乐于扮演导演助手的角色,处理简报说明、募集资金到挑选动画师等等大小事。

他深入参与动画制作过程,虽一直退居幕后,但终究开始成为镁光灯的焦点。

丸山开玩笑说,他只会「煮饭和洗厕所」,「我没有特殊的专长」。

日本动画史研究员原口正宏(Masahiro Haraguchi)说:「丸山的魔法在于善和导演合作,并促使他们彻底改变。」

