美国第一共和银行存款锐减 单日市值蒸发近半

（法新社纽约25日电） 美国第一共和银行最新财报显示客户存款大失血，今天股价狂泻近50%，反映3月多家中型银行倒闭引发市场恐慌后，投资人对这家财务体质欠佳的业者缺乏信心。

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第一共和银行（First Republic Bank）昨天公布季报重创投资人信心，今天股价跳空开低，午盘跌势加剧，多次暂停交易，终场大跌7.9美元，跌幅接近49.4%，每股收在历史新低8.1美元。

这家1985年成立、总部设在旧金山且专攻富裕客户的银行是今天美股标准普尔500指数表现最糟的成分股，其他区域性银行股价也普遍走低。

矽谷银行（SVB）等美国金融机构3月无预警倒闭，第一共和银行也陷入危机。首季财报显示，第一共和银行单季存款锐减逾40%，若算进摩根大通（JPMorgan Chase）等大型银行为稳定人心而同意存入的金额，3月市场恐慌期间第一共和银行存款流失约1000亿美元，失血比预期严重。

美国一年多来利率陡升，投资失算的中小型银行营运日益艰困，联邦准备理事会（Fed）等主管机关近期频频喊话，希望民众相信这波乱局只是独立事件，而非金融业系统性危机，投资人对财务体质欠佳的银行信心仍脆弱。

矽谷银行3月倒闭掀起市场恐慌前，第一共和银行股价达115美元，与今天收盘价相比跌幅超过90%，表现比其他经营模式受质疑的区域性银行还糟。

第一共和银行与矽谷银行根据地都在旧金山湾区，许多客户存款超过联邦存款保险公司（FDIC）最高保障的25万美元，市场人心不稳时特别容易受挤兑冲击。

第一共和银行昨天表示，正在探寻「策略选项」，但未详述是考虑出售或寻求外部挹注资本。

为重整旗鼓，第一共和银行昨天宣布吸引存款的计画，并打算在本季裁员20%至25%、大砍高层薪酬，减少人事费用。

第一共和银行执行长罗夫勒（Michael Roffler）昨天在法人说明会强调，事业关键部分不会改变，提供客户优质服务的承诺也不曾动摇。但其他高层没有接受业界分析师提问。

© 2023 AFP