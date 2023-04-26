美银行业疑虑冲击 亚股走势不一

（法新社香港26日电） 美国地区性银行和经济数据传出坏消息，引发投资人担忧银行业体质及经济衰退，美国股市昨天应声重挫；但随后连串企业财报又带来好消息，使得亚洲股市今天收盘走势不一。

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美国第一共和银行（First Republic Bank）昨天公布存款在第一季减少达1000多亿美元，股价应声暴跌49%，令人更担心其长期存亡。由于美国近期已有几家中型银行倒闭，使得业界体质再度成为投资人首要关切点。

另美国经济评议会（The Conference Board）公布，4月美国消费者信心指数降幅大于预期，增添股市利空。美股3大指数昨天收盘全数挫跌逾1%。

不过，美国科技业巨擘微软（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet在盘后公布的财报前景乐观，带动美股期货今天应声劲扬。

香港股市今天收盘上涨0.7%，利多同样来自财报。其中香港交易所公布，第一季获利较去年同期跃增28%至4亿3400万美元，且营收创下史上单季次佳纪录；渣打集团（Standard Chartered）公布季营收年增8%，达到44亿美元。

除港股外，雅加达和曼谷股市也收高。上海与台北股市则大致收在平盘。但东京股市收跌0.7%，雪梨、威灵顿、首尔、新加坡和马尼拉股市也全数收低。

© 2023 AFP