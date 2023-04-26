英国封杀收购案 微软并动视暴雪遇重大挫败

（法新社伦敦26日电） 英国当局今天阻挡微软以690亿美元（约新台币2.1兆元）收购游戏开发商动视暴雪，理由是为免伤害云端游戏业竞争。如今这桩交易案面临破局危险。

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美国科技业巨擘暨Xbox游戏产品开发商微软（Microsoft）去年1月向拥有「糖果传奇」（Candy Crush）、「决胜时刻」（Call Of Duty）等热门游戏的美企动视暴雪（Activision Blizzard）提议收购，这将创造以营收计全球第3大游戏公司，但也在世界各地掀起垄断疑虑。

英国竞争及市场管理局（Competition and Markets Authority，CMA）经历长时间调查后，今天宣布最终决定，表示之所以阻挡交易，是「出于担忧...（这）会令正在快速成长的云端游戏市场未来遭到改变，变得更缺乏创新，并使得未来几年英国游戏玩家的选择更少」。

英国竞争及市场管理局还说，微软提议的补救办法存在「重大不足之处」，还得由当局采取进一步监管，而非任由市场决定。「阻挡并购，实际上是让市场力量在不受这种监管干预之下，继续运作及塑造云端游戏的发展。」

微软与动视暴雪皆表示会提出上诉。这起交易仍有待欧洲与美国监管当局同意。

© 2023 AFP