日本央行维持货币宽松 承诺检讨政策

（法新社东京28日电） 日本中央银行今天宣布将检视评估长期实施的货币宽松政策，但目前仍会继续维持这项政策。

广告 继续浏览后续

分析人士指出，日本央行的刺激经济措施已经实施10年，本来应该为日本经济带来关键性的提振效果，但目前看来已愈来愈难以为继。

日本央行在为期2天的决策会议后发布声明指出：「央行已决定就货币政策进行广泛的评估检讨，约耗时一年到一年半的时间。」

短期内，日本央行将继续维持负利率，也不调整10年期公债殖利率的波动区间。

日本央行标志性的超宽松货币政策是由前任总裁黑田东彦一手打造，曾是经济学教授的植田和男本月上旬接任央行总裁，预期他不会做出重大政策变革。

对于植田和男而言，放弃货币宽松政策将是个棘手的权衡难题，他既要面对让央行政策正常化的压力，也要尽可能降低对经济的冲击。

日圆汇率从2022年初以来一直走贬，原因在于日本央行的货币政策，与世界各国积极升息以对抗通膨的趋势背道而驰。

2022年4月迄今，日本每个月通膨率都超过央行设定的2%目标值，但日本央行主张，通膨率上涨与俄罗斯侵略乌克兰战争等暂时性因素有关。

植田和男日前曾说，日本央行当前立场是「适当的」，还警告鉴于全球经济的不确定性，贸然采取行动可能带来风险。

© 2023 AFP