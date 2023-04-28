晶片需求剧减 英特尔与三星电子首季表现低迷

（法新社旧金山27日电） 为个人电脑、智慧手机，乃至战斗机等提供动力的关键半导体产业，由于晶片需求剧减，第1季度表现低迷，英特尔（Intel）与三星电子（Samsung Electronics）财报受挫。

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英特尔今天公布2023年第1季度销售大幅下滑，主要因半导体需求急剧下降，尤其是个人电脑方面的需求。

价格上扬、全球晶片供应过剩，加上硬体需求疲软，也打击了英特尔的竞争对手三星电子，三星电子稍早公布14年来最差的季度获利。

英特尔第1季营收下降36%至117亿美元；第1季亏损28亿美元，这是英特尔有史以来最大季度亏损。

亏损与销售暴跌的程度略低于预期，英特尔盘后交易股价弹涨3%。

研究公司顾能（Gartner）分析师普利斯特里（Alan Priestley）表示：「英特尔相当依赖个人电脑（PC）市场，我们似乎仍见到PC市场走缓，尤其是消费性PC市场，我预计英特尔将面临挑战。」

英特尔与台积电和三星电子都是世界领先的半导体制造商，英特尔产品范围广泛，包括最新一代晶片。

英特尔也受到运作数据中心晶片需求下降的影响，此外，英特尔正努力与Nvidia的半导体产品竞争，这类晶片强化诸如ChatGPT生成式人工智慧功能，是重要的新兴晶片领域。

在韩国，三星电子的晶片部门第1季亏损4.58兆韩元（7.46亿美元），为2009年以来首次季度营损，当时全球甫摆脱2008年金融危机。（译者：纪锦玲）

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