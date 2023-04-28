科技业财报提振信心 亚股大多收红

（法新社香港28日电） 科技界重要业者发布的财报表现强劲，激励投资人信心回升，带动美国股市昨天收盘劲扬，亚洲股市今天绝大多数跟进写下亮丽涨势。

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东京股市是今天亚股最大赢家，收盘上涨1.4%。利多除了来自日本中央银行日本银行（Bank of Japan）决定维持宽松货币政策不变，日本电子业巨擘索尼（Sony）也公布，至今年3月底结束的全年度销售额达到850亿美元，创空前新高，索尼股价收盘扬升逾2%。

日银在结束为期2天的政策会议后，做出不太令人意外的结论。除了宣布对其长期货币宽松措施再增加一年检视期，同时也选择暂时维持现有政策。

昨晚华尔街股市部分，脸书（Facebook）与Instagram母公司Meta收盘飙涨14%，一些其他科技业大公司表现也强劲，提振投资人信心，而担心银行业可能还会爆发危机的疑虑则减弱，这类疑虑是先前打击全球股市的一项因素。

美国传出的最新总体经济数据则有好有坏。第一季经济成长放缓程度大于预期，但就业数据展现韧性，个人消费也反弹，带来一线希望，令投资人对于经济衰退的忧虑暂歇。

市场目光焦点如今转向美国联邦准备理事会（Fed）下周召开的货币政策会议。投资人预期，联准会将把消费支出强健及单周失业给付申请人数减少，视为美国经济还能承受更多升息行动的证据，升息目的是为了打击通货膨胀。

上海股市今天也在科技股涨势带动下，收盘劲扬1.1%。香港股市收高0.3%，包括首尔、雪梨、台北、威灵顿、马尼拉和孟买股市都收红。但新加坡、曼谷和雅加达股市收低。

© 2023 AFP