索尼年度销售额创新高 游戏音乐电影部门助攻

（法新社东京28日电） 索尼公司（Sony Corp.）今天公布过去一个财政年度的全年销售额达11.5兆日圆（约新台币2.6兆元），创新高纪录，主因是游戏、音乐、电影和影像感测器部门「大幅」成长。

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这个营收数字创下索尼历来最高纪录，打破了前一个财政年度的9.9兆日圆纪录。

索尼表示，日圆走软和游戏硬体热卖都有助于刺激销售额，加上「动画串流服务收入增加」，包括并购动画串流平台Crunchyroll得来的收入。

索尼在截至今年3月的一年内获得9371亿日圆的净利润，较前一年成长6.2%，且超越先前预估的8700亿日圆。

新的财政年度自今年4月起算，索尼预估这一年的净利润将会降至约8400亿日圆，部分是基于与税务费用相关的技术因素，但预期年度销售额可维持在11.5兆日圆。

东洋证券分析师安田秀树说，对索尼而言，2023年至2024年度的前半段「可能会很辛苦」。他告诉法新社：「由于宏观经济因素，意即经济放缓，个人电脑和其他资讯科技设备在1月到3月这一季的出货减少。」

但安田认为，即便如此，对于索尼这样的消费品企业来说，这种趋势的影响通常会晚些出现。

安田说，在十时裕树于今年4月1日升任总裁后，预料索尼不会出现大幅变动，因为他先前担任索尼财务长时，就已是「管理阶层的重要成员」。

© 2023 AFP