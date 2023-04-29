法国信评遭惠誉调降 财长矢言续推改革

（法新社斯德哥尔摩29日电） 法国的债务评级昨天遭到国际信评机构惠誉（Fitch）调降后，法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）今天告诉法新社，法国将继续进行结构性改革来重整国家经济。

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惠誉昨天将法国的长期外币发行人违约评等（IDR）由AA下调至AA-，原因是法国的「财政指标弱于同级国家」。

勒麦尔正在瑞典首都斯德哥尔摩参与欧洲联盟（EU）财政部长会议，他表示：「我认为，事实可证明惠誉的评估是错误的。我们有能力实施结构性改革，并且会持续为国家实施结构性改革。」

惠誉在降评行动的说明中指出，法国的「公共财务情况，尤其是政府的负债居高，是评等中的弱项」。至于法国的信评展望，惠誉则评为「稳定」。

惠誉暗示，法国近期爆发的反退休金改革抗争和政治僵局，可能为总统马克宏（Emmanuel Macron）带来压力，使他改变财政政策方向，甚至推翻改革。

马克宏强行推动不受欢迎的退休金制度改革，法案内容包括将退休年龄由62岁延后至64岁。他强调若要让制度在财务上能维持运作，有必要采取这些变动。

对于马克宏政府政策方向引发的疑虑，勒麦尔予以反驳，表示「不要怀疑我们修复国家公共财务的彻底决心」。

勒麦尔承诺将加速减少法国的债务、降低财政赤字，并加快脚步削减公共开支。

© 2023 AFP