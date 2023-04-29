矽谷银行倒闭 联准会报告吁加强银行业监管

（法新社华盛顿28日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天就矽谷银行（Silicon Valley Bank）上个月倒闭一事发表广受外界期待的报告，呼吁加强银行业监管

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矽谷银行在承受过多利率风险后于3月10日宣告倒闭，为整个银行业带来冲击，也导致纽约标志银行（Signature Bank）倒闭，并促使瑞士投资银行巨擘瑞士信贷银行（Credit Suisse）与竞争对手瑞士银行（UBS）在庞大压力下合并。

负责监督工作的联准会副主席巴尔（Michael Barr）在报告随附的声明中写道：「矽谷银行倒闭后，我们必须基于我们学到的教训，加强联准会的监督和规则。」

矽谷银行倒闭后，大西洋两岸的监管机关共同努力，似乎减少了银行业的动荡，并降低了金融市场的波动性。

报告也批评前总统川普任内一道撤销部分银行业规定的法律。

报告指出，「对矽谷银行来说，这导致较低的监督和规范要求，包括较低的资本和资产流动性要求」，而「较高的监督和规范要求」原本可能可以「强化」矽谷银行的韧性。

巴尔表示，联准会将考虑加强银行业监管，以确保能够更早发现矽谷银行出现的这种风险和漏洞。

© 2023 AFP