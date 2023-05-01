第一共和银行遭接管 美国2个月内连倒3家中型银行

（法新社旧金山1日电） 美国政府监管单位今天宣布，陷入困境的加州地区性银行第一共和银行（First Republic Bank）已遭金融当局接管，之后将由摩根大通银行收购，成为最新一起银行倒闭案例。

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总部设在旧金山（San Francisco）的第一共和银行是美国两个月内倒闭的第3家中型银行。自从矽谷银行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒闭后，第一共和银行一直在苦苦挣扎。

第一共和银行3月底资产总额为2330亿美元（约新台币7兆1711亿元）。若不计雷曼兄弟（Lehman Brothers）等投资银行，第一共和银行将是继2008年华盛顿互惠（Washington Mutual）破产后，美国史上第2大倒闭银行。

美国联邦存款保险公司（FDIC）在声明中表示：「为保障储户，美国联邦存款保险公司与俄亥俄州哥伦布（Columbus）联邦特许银行摩根大通（JPMorgan Chase Bank）达成收购和承接协议，以承担第一共和银行所有存款与基本上全部的资产。」

加州金融保护和创新厅（California Department of Financial Protection and Innovation）也说，摩根大通将承接「包括无保险存款在内的所有存款，以及绝大多数资产」。

第一共和银行未能提出可行救援方案，且上周公布第1季损失超过1000亿美元的存款，导致公司股价崩跌。

联邦政府以负责银行存保的联邦存款保险公司介入。一名匿名消息人士上周告诉法新社，美国财政部上周接触6家银行，以衡量其收购第一共和银行资产的兴趣。

© 2023 AFP