第一共和银行遭接管 美国2个月内连倒3家中型银行

(法新社旧金山1日电) 美国政府监管单位今天宣布,陷入困境的加州地区性银行第一共和银行(First Republic Bank)已遭金融当局接管,之后将由摩根大通银行收购,成为最新一起银行倒闭案例。

总部设在旧金山(San Francisco)的第一共和银行是美国两个月内倒闭的第3家中型银行。自从矽谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank倒闭后,第一共和银行一直在苦苦挣扎。

第一共和银行3月底资产总额为2330亿美元(约新台币7兆1711亿元)。若不计雷曼兄弟(Lehman Brothers)等投资银行,第一共和银行将是继2008年华盛顿互惠(Washington Mutual)破产后,美国史上第2大倒闭银行。

美国联邦存款保险公司(FDIC)在声明中表示:「为保障储户,美国联邦存款保险公司与俄亥俄州哥伦布(Columbus)联邦特许银行摩根大通(JPMorgan Chase Bank)达成收购和承接协议,以承担第一共和银行所有存款与基本上全部的资产。」

加州金融保护和创新厅(California Department of Financial Protection and Innovation)也说,摩根大通将承接「包括无保险存款在内的所有存款,以及绝大多数资产」。

第一共和银行未能提出可行救援方案,且上周公布第1季损失超过1000亿美元的存款,导致公司股价崩跌。

联邦政府以负责银行存保的联邦存款保险公司介入。一名匿名消息人士上周告诉法新社,美国财政部上周接触6家银行,以衡量其收购第一共和银行资产的兴趣。

© 2023 AFP