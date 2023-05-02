亚股震荡走势不一 市场关注联准会利率动向

（法新社香港2日电） 随着投资人思索华尔街股市前一天的跌势，并聚焦在美国联邦准备理事会（Fed）本周将召开的利率政策会议，亚洲股市今天震荡走势不一。

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美股三大指数在本周第一个交易日收跌。联准会将在本周召开利率政策会议，且美国最新就业数据也将在本周出炉。此外，美国又一家地区银行倒闭后，引发市场对银行业的担忧，增添投资人不确定性。

美国监管机构昨天宣布接管倒闭的第一共和银行（First Republic Bank），并出售给摩根大通（JPMorgan Chase）。以资产来看，第一共和银行成为美国史上第2大银行倒闭案。

然而，克瑞塞特资本（Cresset Capital）投资长艾布林（Jack Ablin）指出，摩根大通收购第一共和银行对于「平息投资人对银行业动荡的疑虑还有一段长路要走」。

亚洲多国股市在周末假期后恢复交易，中国股市适逢五一长假仍处于休市。

香港股市今天盘初的涨势在尾盘收敛，终场以小红作收。东京股市则震荡微幅收高。日本股��3日起将因国定假日休��3天。

日股基准日经指数今天收盘微涨0.1%，来到29157.95点。港股恒生指数小涨0.2%，收19933.81点。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、吉隆坡、新加坡、威灵顿和马尼拉股市都上涨，雪梨、雅加达和曼谷股市则下跌。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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