欧元区通膨率连5降后回升 欧洲央行升息机率提高

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧元区通货膨胀率经过5个月连续下降后，4月意外反弹，使得欧洲中央银行（ECB）升息的机率提高。但调查显示，欧元区银行业第一季已以10多年来最快速度紧缩放款条件。

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欧盟统计局（Eurostat）今天公布，与去年同期相较，欧元区消费者物价指数（CPI）涨幅由3月的6.9%上升至4月的7%。其中能源价格在3月下滑0.9%后，4月转为上涨2.5%。

不过，先前持续上涨、为欧洲家庭带来生活压力的饮食价格，涨幅则由3月的15.5%放缓为4月的13.6%。

去除波动的粮食与能源价格后，欧元区核心消费者物价指数涨幅则由2月的5.7%略降至5.6%。

自从俄罗斯去年2月对乌克兰发动全面侵略后，欧元区能源价格大涨。目前区域整体通膨率仍远高于央行的目标2%。分析师预期，欧洲央行4日召开政策会议时，将再度调高基准利率。

另一方面，欧洲央行今天公布的调查结果显示，净27%的欧元区银行通报在今年第一季紧缩提供给企业的信贷标准，是2011年欧债危机以来最快的信贷环境紧缩速度。

这反映出欧洲央行自去年7月启动积极的货币紧缩行动以来，以及近期欧美银行业出现的动荡，对欧洲信贷环境产生的效应。这项数据也可能使得欧洲央行本周选择较小的升息幅度。

© 2023 AFP