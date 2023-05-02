澳洲航空任命公司史上首位女性执行长

（法新社雪梨2日电） 澳洲航空（Qantas）今天任命财务长哈德逊（Vanessa Hudson）担任澳航首位女性执行长，于今年稍晚接替将退休的爱尔兰裔澳籍现任执行长乔伊斯（Alan Joyce）。

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乔伊斯在担任澳洲航空执行长15年后，将于今年11月退休；哈德逊在澳航高层则有近30年资历。澳航表示，哈德逊将在乔伊斯退休时接任执行长暨董事总经理，在此之前她会继续担任财务长。

澳航在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间蒙受巨额亏损，于去年底恢复盈余。

哈德逊在记者会上表示，她「确知未来将会有许多挑战」，但她强调，照顾好客户「绝对是一切业务的核心」。

哈德逊还说，身为一名女性，能够因为自身在澳航的晋升，以及让「其他一些在澳洲和全球各地执掌非常庞大组织的杰出女性」受到关注，她感到「无比自豪」。

在记者会中，乔伊斯称赞哈德逊是位「杰出的主管」。他还表示：「15年前，我这位爱尔兰同性恋男子被任命为澳航执行长，让澳洲受到赞扬。如今我们有了首位（澳航）女执行长。」

不过，澳航在乔伊斯任内，于疫情高峰期间为了控制成本，而让数以千计员工待职或遭到解雇，因此受到工会领袖的严厉批评。

哈德逊则表示，她期待与工会会面，及「发展具建设性的关系」。

© 2023 AFP