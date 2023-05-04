德国4月新车销量再度攀升 电动车买气仍靠政府推

（法新社柏林4日电） 根据今天公布的官方数据，德国新车销售在4月延续复苏趋势，这是汽车制造业持续摆脱恼人供应链问题的最新迹象。但德国电动车销量仍明显仰赖政府提供支援。

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德国联邦交通管理局（KBA）公布，欧洲最大经济体德国4月总计有20万2947辆新车注册，较去年同月成长12.6%。

德国新车销量继2月温和年增2.8%后，3月增幅一举达到16.6%，4月再现相似强劲成长力道。

安永联合会计师事务所（EY）德国分所分析师佛斯（Peter Fuss）表示，德国车市经历年初受限制的表现后，「如今呈现持续扬升趋势」。

佛斯指出，造成汽车制造放缓的半导体短缺问题正在改善，车厂如今加快脚步生产更多新车，来消化囤积的订单。

数据还显示，德国4月全电动车销量较一年前成长34.1%，达到2万9740辆。但这个数字依旧远低于去年12月创造的10万辆，因为当时德国买家抢在政府补助截止前购车。

插电式混合动力车4月在德国销量则大跌45.7%，仅有1万1787辆新车注册，反映当地消费者对这类车种的兴趣越来越低。

佛斯表示，德国的电动车销售仍要靠打折和政府支持来刺激。他提醒说，德国的电动车市场必须加强靠自身站稳脚步，但销量若要出现显着成长，还要花点时间才能实现。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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