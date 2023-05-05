美国银行业忧虑再起 亚股涨跌互见

（法新社香港5日电） 受到美国股市昨天收盘挫低影响，亚洲股市今天走势分歧。利空来自美国又有一家地区型银行传出问题，引发类股大跌，以及美国联邦准备理事会（Fed）3日再度升息1码。

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近期美国已有3家中型银行倒闭，同型的西太平洋银行公司（PacWest Bancorp）又遭媒体踢爆正在考虑出售或其他增资措施，使得投资人对于银行业体质的疑虑再起。

西太平洋银行公司股价昨天应声暴跌50.6%，同业西部联盟银行（Western Alliance）和第一地平线银行（First Horizon）股价也分别大跌38.5%和33.6%。

尽管西太平洋银行公司寻求安抚投资人，表示其并未出现「异于常态挤兑」，持有的「现金与可取得流动性依旧稳固」，但股价依旧狂泻。不过在盘后交易时间，西太平洋银行公司股价强劲反弹14.5%，西部联盟银行与第一地平线银行股价也分别翻涨近10%和近6%。

投资人如今揣测，美国银行业的连串危机，是否会说服联准会比原定计画提前开始调降利率。

亚股方面，香港股市今天在科技与地产类股领涨下，收盘上扬0.5%。但上海股市收低近0.5%，卖压源于投资人担忧经济复苏不均，且企业财报表现差强人意。

雪梨、台北、马尼拉和吉隆坡股市今天收高，威灵顿、新加坡、雅加达和孟买股市则收跌。东京与首尔股市皆因国定假日休市。

© 2023 AFP