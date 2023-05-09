投资人等待美国通膨数据 亚股跌多涨少

（法新社香港9日电） 中国公布的最新贸易数据有好有坏，暗示这个全球第2大经济体的复苏仍需时间；同时间投资人观望本周稍晚将公布的美国最新通货膨胀数据，亚洲股市今天收盘跌多涨少。

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尽管亚股在本周一开场表现强健，但上周美国银行业再度出现动荡、重创金融类股，股市交易场上仍留存许多不安情绪。

2个月前才有3家美国地区型银行倒闭，且瑞士第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse）遭到国内较大对手瑞士银行（UBS）收购；上周美国又发生陷入困境的第一共和银行（First Republic Bank）出售给摩根大通（JPMorgan Chase），引发银行类股震荡再起。

不过，尽管外界密切关注的美国联邦准备理事会（Fed）银行业调查报告显示，业者在今年开头的几个月间紧缩放款标准，并预期一整年持续如此；但分析师指出，调查结果未如预期糟糕。

投资人目光焦点如今摆在明天将公布的美国4月消费者物价指数（CPI）及后一天将出炉的趸售物价指数。近几个月因美国通膨数据降温，加上银行业爆发危机，令市场燃起希望认为联准会很快将停手货币紧缩，甚至到今年底时开始降息。

香港股市今天收盘重挫2.1%，上海股市也挫低1.1%。因中国公布，4月出口额较一年前成长幅度虽优于预期，但较3月放缓；4月进口额锐减程度更是远高于预期。

雪梨、首尔、新加坡和威灵顿股市也都收低。但东京股市收涨1.0%，台北、雅加达和曼谷股市同样收红。

© 2023 AFP