丰田汽车：财年净利润超越预期

（法新社东京10日电） 日本汽车制造商丰田汽车（Toyota）今天宣布2022财政年度净利润超出预期，同时预估未来一年的销售和营收将改善，这代表供应链吃紧现象可能正在缓解。

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丰田汽车公布2022财政年度（2022年4月～2023年3月）净利润为2.45兆日圆（约181.2亿美元），较前一年下降14%，但仍超越预估的2.36兆日圆。

丰田汽车预估，由于「半导体供应状况改善和制造基地的努力」，未来一年的净利润将增长5%，达到2.58兆日圆。

这个汽车巨头在2022年连续3年保住了销售冠军的宝座，但如同其他同业，丰田汽车也在努力对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以及全球晶片短缺。

社长佐藤恒治告诉记者：「简而言之，对于制造和交付车辆给我们的客户来说，都是非常困难的一年。」

财务长宫崎洋一指出，从自然灾害到晶片危机，都是上一个财政年度生产受限的原因，并承认「原物料价格飙涨」对公司的盈亏产生了影响。

宫崎洋一表示，丰田汽车之所以能超越预期，主要是制造厂和经销商的努力，帮助公司在所有地区超越去年同期的销售量。

在2022财政年度，丰田汽车在全球销售超过1050万辆汽车，其中包括日野汽车（Hino Motors）和大发汽车（Daihatsu）等子公司生产的汽车，预计下一个财政年度将大幅增加到1140万辆。

宫崎洋一说：「随着半导体的供需状况改善，我们预计所有地区的销售都会增长。」

东海东京研究所（Tokai Tokyo Research Institute）资深分析师杉浦诚司在丰田汽车发布财报前告诉法新社，产能的增加表示「半导体短缺的影响正在减弱」。

东京研究顾问公司TIW分析师高田悟补充，丰田汽车得益于「非常严谨地」建立了能抵御地震等自然灾害的系统。

今年稍早，丰田汽车宣布出人意表的管理高层人事异动，由53岁的佐藤恒治取代创办人丰田喜一郎的孙子丰田章男出任社长。

© 2023 AFP