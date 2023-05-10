（法新社香港10日电） 在市场垄罩在华府举债上限争议、以及银行业不确定性等阴影的情况下，投资人静待美国公布最新通膨数据，亚洲股市今天多延续跌势。

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在美国联邦准备理事会（Fed）上周升息，以及美国最新就业数据超乎预估之后，市场目光转向今天稍后将出炉的美国4月消费者物价指数（CPI）。

联准会虽暗示持续的紧缩循环可能将暂停，但观察家提醒，任何通膨再起的迹象将对决策官员造成继续升息的压力。

美国这个全球最大经济体虽仍展现韧性，但数项指标显示美国经济放缓，引发经济可能陷入衰退的疑虑。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「投资人虽持续期待通膨和利率连袂滑降的最佳情况，不过成长也在放缓中。」

「各国中央银行目前仍紧缩政策，因此风险资产上档有限。」

华尔街股市本周伊始走势疲软，亚洲股市多跟进。

日股基准日经225指数今天收跌0.4%，来到29122.18点。港股恒生指数收跌0.5%，来到19762.20点。上海综合股价指数收跌1.2%，来到3319.15点。

至于其他亚股，雪梨、首尔和台北股市收跌；曼谷、威灵顿和雅加达股市微涨。新加坡股市则近乎持平作收。

© 2023 AFP