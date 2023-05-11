投资科技新创业失利 软银全年净损逾2200亿元

（法新社东京11日电） 日本软银集团今天公布年度财报指出，在公司大力投资的科技新创业历经惨淡一年后，软银年度净损超过9700亿日圆（约新台币2200亿元）。

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软银集团（SoftBank Group）表示，截至今年3月31日的上个财年，年度净损达到9700亿日圆，销售额为6兆5700亿日圆，部分反映了旗下愿景基金（Vision Fund）业务的重大亏损。

法新社报导，软银集团透过声明指出，愿景基金1号（Vision Fund 1）和愿景基金2号（Vision Fund 2）受到全球科技股暴跌的冲击。

声明提到：「在全球股市疲软的情况下，许多上市投资组合公司的股价在该财政年度下跌，尽管有几家公司的股价在第4季上涨。」

根据彭博（Bloomberg News）报导，软银指出，这两支基金亏损高达4兆3000亿日圆（320亿美元），创下历史新高。

软银集团在一连串新创企业的投资中遭逢打击，其中包含长期面临困境的共享办公室业者WeWork以及美国线上点餐外送平台DoorDash。

软银集团积极投资科技新创企业，并受到变化无常的市场力量影响。

东洋证券分析师安田秀树在软银集团财报公布前告诉法新社：「软银集团的业绩在很大程度上取决于股价。」

分析师担心，还可能会传来更多的坏消息。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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