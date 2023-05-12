宝莱坞电影在孟加拉上映 睽违逾半世纪解禁

（法新社达卡12日电） 印度宝莱坞天王沙鲁克汗主演的电影「宝莱坞之绝地特工」今天在孟加拉上映，吸引数以千计影迷前往电影院观看，也成为超过半世纪以来第一部在孟加拉上映的宝莱坞电影。

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法新社报导，特工题材动作片「宝莱坞之绝地特工」（Pathaan）今年1月在印度上映时大卖，不仅打破当地票房纪录，也为沙鲁克汗（Shah Rukh Khan）在全世界吸引一票粉丝。

然而，孟加拉自1971年脱离巴基斯坦独立以来，当局就受到本国制片商的游说，因而禁止印度电影在国内上映，尽管印度在孟加拉独立战争时的立场是支持孟国。

18岁的霍森（Sazzad Hossain）在首都达卡的电影院外受访表示，「我好兴奋，因为孟加拉终于第一次有印度片上映了」。

他还说：「我们都是沙鲁克汗的粉丝。我第一次可以透过大银幕观看他的电影。」

孟加拉本国电影因为品质低落，无法与宝莱坞声光效果俱佳的大制作相比，难以吸引影迷观看，屈指可数的知名影星也仅有年龄渐长的沙克布汗（Shakib Khan）。

部分电影院甚至必须偷偷播放违法色情片，以维持营运，但过去20年仍有超过1000家电影院关门大吉，有些改建成购物中心，有些则改为公寓。

曾是达卡最豪华的电影院「马达米塔剧院」（Modhumita Cinema Hall），门外贴着最新上映的孟加拉电影海报，但前方坐着一群海洛因成瘾者。

一名电影院员工说，「我很多年来没看过这么差的上座人数，只有几排坐满，这些本国片剧情太烂，根本没人要看」。

孟加拉当局在2015年曾试图解除印度片禁令，允许电影院放映两部热门宝莱坞电影「通缉令」（Wanted）和「三个傻瓜」（3 Idiots），但遭到本国电影明星抗议后，电影院被迫停止放映。

孟加拉政府上个月终于颁布法令，允许每年引进10部印度或南亚国家的电影在国内上映。

「宝莱坞之绝地特工」在孟加拉全国41家电影院上映。片商透露，在达卡有许多场次的电影票早就售罄。

© 2023 AFP