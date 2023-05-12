美债限、美中对话等因素夹击 亚股跌多涨少

（法新社香港12日电） 亚洲股市今天受到多项因素影响，收盘走势不一。交易商考量议题包括美中两国进行了高层级官员对话、银行业不确定性、美国政府债务上限及美国经济出现更多放缓迹象。

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冀望美国联邦准备理事会（Fed）终于要让持续已久的升息行动暂歇的投资人，本周信心又稍微增强。因为数据显示，4月美国消费者物价与趸售物价涨势继续减弱。

昨天出炉的另个数据，再为这些投资人注入希望。美国上周初次申请失业给付人数增至2021年10月以来新高，暗示劳动市场正出现一些松弛现象。

联准会长久以来表示，有必要见到美国就业情况持续减弱及通货膨胀率下降，才会考虑结束升息行动及研究是否调降借贷成本。

华府也传出利多消息。美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅本周连2日在奥地利维也纳会谈合计达8小时，两大强权国家寻求在多项议题上缓和紧张关系，包括台湾问题和俄乌战争。双方形容这场对谈「具实质性与建设性」。这是中国侦察气球1月底入侵美国领空导致双边关系再度恶化以来，美中高层首度会面。

投资人还关注美国政府债务上限问题。美国总统拜登（Joe Biden）与在野共和党领袖间备受瞩目的相关协商已经延后到下周；消息人士透露，双方幕僚层级的讨论持续有进展。

受到美中高官对谈消息激励，在美国股市挂牌的中国公司股价昨天表现良好；其中电商巨擘京东发布强健财报，拉抬科技股走势。这股涨势延续到今天香港股市同类股，京东在港股收盘劲扬逾7%，对手阿里巴巴收高2.4%。

然而，这仍不足以协助大盘守住多头，港股收盘下跌0.6%，上海股市也收低1.1%。首尔、新加坡、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市同样收黑。

不过，东京股市收盘上涨0.9%，雪梨、威灵顿和孟买股市也收高。

© 2023 AFP