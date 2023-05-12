马斯克推文 称已觅妥新的推特执行长

（法新社旧金山11日电） 身兼特斯拉（Tesla）与推特（Twitter）执行长的马斯克今天表示，他已为推特觅妥新执行长。

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在马斯克（Elon Musk）买下推特多周后，推特用户去年12月在一项非正式且缺乏科学依据的民调里以过半多数赞成马斯克辞去推特执行长职务。

马斯克（Elon Musk）今天推文称已为推特找到新执行长，而且「她」大约6周后就会上任，还说自己角色「将转成执行主席（exec chair）兼技术长（CTO），负责监督产品、软体和系统操作者」。

马斯克买下推特并自任执行长后被批评不顾正业，理应专心于特斯拉与太空探索科技公司SpaceX却把心思摆去推特。

产业分析师艾夫斯（Dan Ives）表示，马斯克如今终于开始正视关于「这场推特噩梦」，明白想同时顾好运营推特、特斯拉和SpaceX是「不可能的任务」。

去年做出禁止推特用户登载导向其他社媒网站连结的争议性决定挨轰后，马斯克同意只要找到「够笨的人愿意接手」，就交出执行长一职。

在去年12月马斯克率性所做的民调里，参与投票的1700万推特用户里有57.5%的人赞成他辞掉执行长，马斯克今天的人事宣布等于兑现自己诺言，虽然不够及时。

知情人士指出，马斯克洽商美国国家广播环球集团（NBCUniversal）负责全球广告业务与拓展伙伴关系的高层雅克里诺（Linda Yaccarino）接推特执行长已近尾声，此前两人已讨论好几周，上月雅克里诺于迈阿密一场广告活动还在台上访问马斯克。

外界认为去年以440亿美元买下推特的马斯克就算交出执行长一职也不会放松对推特经营。

© 2023 AFP