G7财长采取行动 今年推伙伴计画分散供应链

（法新社新舄13日电） 七大工业国集团（G7）各国财政部长今天在财长会议后宣布，预计在今年启动一个推动供应链多元化的伙伴计画。G7领袖峰会将在下周登场。

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G7财长并没有直接提到，这个新架构的动机是为了努力减少对中国和俄罗斯的贸易依赖。这项伙伴计画的焦点摆在洁净能源科技。

尽管如此，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在会见日本财长后，特别提及全球经济近期所受的冲击。

她告诉媒体记者：「俄罗斯对乌克兰开战引发的外溢效应，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的供应中断，清楚说明供应链韧性与多元化的重要性。」

G7各国的财长与中央银行首长强调，「迫切有必要解决...在高度集中化供应链当中现存的弱点」。他们在共同声明中表示，希望「最慢在今年底前」与世界银行（World Bank）合作推出这项伙伴计画。

这个机制的名称是「供应链韧性和包容性强化」（Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement，RISE），是以今年4月发布的指导方针为建构基础。G7财长表示，这套计画将提供「资金、知识与伙伴关系」给有兴趣的开发中国家。

为期3天的G7财长会议在日本中部沿海城市新舄举行，距离本月19至21日在日本广岛市举行的G7领袖峰会仅相隔数天，峰会的首要议程预料会是对乌克兰的支持及G7与中国的关系，此外也料将讨论核武裁减和应对气候变迁的行动。

G7财长在今天会议尾声时也重申制裁俄罗斯的承诺，表示他们正在一同努力落实制裁，但并未宣布任何具体新行动来打击规避制裁。

© 2023 AFP