前高层控字节跳动无端解雇 称TikTok是中共宣传工具

（法新社旧金山13日电） 拥有TikTok的字节跳动前驻美主管在旧金山提出诉讼，告前东家不当解雇，并称TikTok是中共宣传工具。

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在美国，禁用TikTok的政治压力愈来愈大。批评者认为，TikTok这个广受欢迎的短影音平台，允许北京当局秘密收集用户数据，并影响他们的意见。字节跳动（ByteDance）否认这样的说法。

在诉状中，余英涛（Yintao Yu，音译）表示，他2017年被雇用后不久，就发现字节跳动「窃取」在Instagram、Snapchat等竞争对手网站上发布的影片，并把这些影片当作自家内容呈现。

余英涛曾是字节跳动美国工程部主管，他在诉状中主张自己曾通报公司管理阶层上述问题，但「侵犯智慧财产的行为依旧没有减少」。

他于2018年11月遭到开除。

余英涛昨天提交他最初于5月1日所提诉讼的修正版，指控字节跳动提供了「中共一个有用的宣传工具」。

他在诉状中表示，他发现字节跳动会凸显「仇日」的内容，但淡化支持香港民主抗争人士的发文。

余英涛指出，字节跳动美国公司内部有一组中国政府人员，「对公司所有数据握有最高存取权限，就连在美国储存的数据也是如此」。

余英涛的委任律师查尔斯．郑（Charles Jung，音译）今天告诉法新社说：「我的客户是字节跳动管理阶层中，敢站出来公开此事最高阶的人。」

他补充道：「我的客户关切的是保障美国用户数据，关切这款应用程式（App）的商业道德，也关切字节跳动员工的福祉。」

存取美国用户个资的议题，得到美国当局愈来愈大的关注。该公司回应时表示，他们只把美国用户的数据存在设于美国的伺服机内。

3月底在华府进行的听证会上，TikTok执行长周受资（Shou Zi Chew）再次向美国议员保证，中国政府没有存取美国用户资料的权限。然而，部分议员对这个说法并不买单。

白宫不久前扬言，除非字节跳动将TikTok业务卖给美国公司，否则就要封锁这款App。

余英涛要求旧金山法院发布禁制令，强迫字节跳动停止从事诉状所列之行为，并支付他赔偿与利息，他也承诺将这笔钱中的「大部分」分享给美国当地的亚裔美国人人权保障团体。

字节跳动和TikTok今天都没有立即回覆法新社置评的要求。

© 2023 AFP