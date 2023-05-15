欧元区2023年经济成长预测上调至1.1%

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天将2023年欧元区经济成长预测调升至1.1%，也把通货膨胀率预测上调至5.8%。

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欧盟执委会的春季预测结果较去年底公布的报告乐观，不过通膨虽从纪录高点下滑，仍「比预期中来得棘手」。

执委会将经济成长预测上调0.2个百分点，来到1.1%。

欧盟经济执行委员简提洛尼（Paolo Gentiloni）在声明中表示：「欧洲经济现况比我们去年秋天预测的更好。」

「多亏我们坚决强化能源安全的努力、劳动市场的非凡韧性、供应吃紧情况缓解，我们得以避免冬季经济衰退，预计今年和明年将适度增长。」

执委会也将20国组成的欧元区2024年经济成长预测上调0.1个百分点，来到1.6%；由27国组成的欧盟2023年经济成长预测也上调至1%左右，但仍低于欧元区。

另外，2023年欧元区通膨预测值也从上次预测的5.6%调高至5.8%。预料2024年消费者物价将回落至2.8%，但依旧高于欧洲中央银行（ECB）的2%目标。

执委会的声明示警：「通膨率依然很高，融资条件预计会进一步紧缩。」

「尽管欧洲央行和欧盟其他央行预料正接近结束升息循环，金融业最近的动荡有可能为信贷取得成本和容易度增添压力，并拖累投资成长，对住宅投资的冲击尤甚。」

© 2023 AFP