知名网媒Vice Media风光不再 声请破产保护以利出售

（法新社纽约15日电） 曾是网路媒体界宠儿的Vice Media今天宣布已声请破产法第11章（Chapter 11）破产程序，以利推动后续出售计画。

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法新社报导，以前卫新闻和生活化内容大受千禧世代欢迎的Vice曾是最炙手可热的数位媒体新创企业，如今却随广告收入缩水陷入困境。

Vice表示，已同意与债权人集团达成资产收购协议，该集团包括峰堡投资集团（Fortress Investment Group）、索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）和门罗资本（Monroe Capital）。

Vice证实，该集团已提交约2.25亿美元的信贷投标，「包括对公司几乎所有资产的收购」。

公司透过声明表示：「为加快出售，Vice已根据破产法第11章向纽约南区破产法院提交自愿重组声请。」

总部位于纽约的Vice在破产声请中说，公司估计资产介于5亿至10亿美元间，且目前有超过5000个债权人。

早在在2017年，Vice Media的价值估计达57亿美元，比纽约时报当时的市值还高。

此前，同为新媒体先驱之一的网路媒体公司Buzzfeed也因为广告收入枯竭，4月底宣布裁撤新闻部门BuzzFeed News。这两间公司都曾努力吸引新投资，甚至不惜承担债务以维持生计。

曾吸引迪士尼（Disney）和福斯（Fox）大举投资的Vice成立于1994年，最初是一间加拿大杂志公司，后来发展为拥有新闻网站和电视业务的网路媒体集团。

Vice曾因安排退役美国NBA篮球明星「小虫」罗德曼（Dennis Rodman）访问北韩而招致恶评，也曾因一部揭露激进组织伊斯兰国（Islamic State）内部运作的纪录片赢得赞誉。

© 2023 AFP