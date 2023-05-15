美国债限协商有所进展 亚股大多收高

（法新社香港15日电） 美国能否提高政府债务上限、避免发生「灾难级」债务违约，相关谈判持续受到投资人关注。由于交易商普遍看好能达成协议，亚洲股市今天收盘大多上涨。

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美国提高债务上限谈判持续有所进展，但民主党人与共和党人仍争持不下。后者要求删减预算以换取债限调高，白宫数月来则坚持国家信用不应作为谈判筹码。

不过美国总统拜登表示，他有信心政府债限将会获得提高。市场交易商也普遍看好两党将达成一份协议。尽管如此，一些观察家警告，单是存在美国债务违约的威胁，就持续影响投资人信心。

根据美国国会预算处（Congressional Budget Office）的说法，若没达协议，美国面临可能在6月15日债务违约的「重大风险」。

美国股市受到不确定性影响，三大指数上周收盘全数下跌。所幸亚洲股市本周开场大多写下乐观涨势，一扫早盘走跌阴霾。

东京股市收高0.8%，香港股市劲扬1.8%，上海股市收涨1.2%，雪梨、首尔、新加坡和雅加达股市也都收红。但台北、马尼拉和曼谷股市收黑。

泰国昨天举行国会大选，亲民主的前进党（Move Forward Party）与为泰党（Pheu Thai）赢得胜利。泰铢兑美元汇价今天应声上涨至5周高点。

© 2023 AFP