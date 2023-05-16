欧盟同意微软收购游戏巨擘动视暴雪

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟（EU）今天为美国科技巨头微软以690亿美元收购美国游戏巨擘「动视暴雪」开了绿灯。就在几周前，英国竞争监管机构否决此收购案。

广告 继续浏览后续

这笔收购案在美国也受到威胁。去年美国联邦贸易委员会（FTC）发动法律行动阻止微软（Microsoft）收购，这是有史以来，华盛顿为阻止科技业合并采取的最大干预措施之一。

微软去年初发起对动视暴雪（Activision Blizzard Inc.）的巨额收购，以创建仅次于中国腾讯和日本索尼（Sony）的世界第3大游戏公司，引发反托拉斯的疑虑。

动视暴雪的热门游戏包括「糖果传奇」（Candy Crush）和「魔兽世界」（World of Warcraft）。如果收购案继续进行，将是有史以来最大的游戏界交易。

欧盟强大的反垄断机构欧盟执行委员会（European Commission）表示，批准的条件是「微软完全遵守之前许下的承诺」。

欧盟执委会在声明中补充说：「这些承诺完全解决了委员会点出的竞争忧虑，代表云端游戏的重大改进。」

欧盟执委会表示，如果微软兑现承诺，玩家将可在欧洲任何云端游戏平台上玩动视暴雪的游戏。

© 2023 AFP