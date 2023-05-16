美国债限协商进展堪忧 亚股走势不一

（法新社香港16日电） 美国两党国会议员的提高政府负债上限谈判距离达成共识仍遥远，令投资人益发担忧；加上中国连串经济数据不如预期，显示复苏仍有难度。亚洲股市今天收盘走势不一。

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尽管外界普遍预期，美国朝野将达成提高债限协议；但共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）昨天警告，双方幕僚层级会议「毫无成效」，且「距离达成结论还天差地远」。

共和党人要求删减政府支出，作为同意通过提高债限法案的条件；但民主党人则要求「单纯」提高债限法案，不附带任何条件。

美国总统拜登预定今天在白宫与麦卡锡等国会领袖会面。而美国财政部长叶伦（Janet Yellen）昨天则再度示警，美国政府很可能在6月1日现金告罄，意味将无法履行偿债义务，进而可能爆发破坏力强大的债务违约。

另一方面，中国今天公布的最新零售销售、工业生产和固定资产投资数据都逊于预期，令外界更加认为，这个全球第2大经济体经历数年严格防疫清零措施打击后，要恢复活力仍困难重重。

上海股市今天收盘下跌0.6%，香港股市持平，雪梨、新加坡、曼谷、雅加达和孟买股市也全数收黑。但东京股市收高0.7%，首尔、台北、威灵顿和马尼拉股市同样收红。

© 2023 AFP