伊朗俄国签约盖铁路 力拚国际南北运输走廊成型

（法新社德黑兰17日电） 伊朗和俄罗斯今天签定协议，建设连接俄罗斯至波斯湾和印度的国际南北运输走廊最后一部分。

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国际南北运输走廊（International North-South Transport Corridor, INSTC）是由船舶、铁路和公路路线组成的货运网络，覆盖俄罗斯、亚塞拜然（Azerbaijan）、伊朗和印度之间长达约7200公里的地区。

在德黑兰签定的协议要求俄罗斯和伊朗合作，在伊朗和亚塞拜然之间的阿斯塔拉（Astara）过境点与伊朗北部城市拉希特（Rasht）之间建造一条164公里的铁路。

伊朗交通部长巴兹帕什（Mehrdad Bazrpash）说，国际南北运输走廊唯一缺失的一环拉希特-阿斯塔拉铁路的「建设流程已经开始，我们将在未来3年内完成它」。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）表示，伊朗与俄罗斯的关系具有「巨大潜力」，双方最新协议是「伊朗伊斯兰共和国（Islamic Republic of Iran）和俄罗斯联邦（Russian Federation）合作道路上的重要战略步骤」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）透过视讯会议在典礼上发表谈话，他称赞新的就业机会和投资给莫斯科和德黑兰带来「明显经济利益」。

© 2023 AFP