英国电信集团预计裁员 2030年之前砍逾5万人

（法新社伦敦18日电） 为削减营运成本，总部设在伦敦的电信服务商「英国电信集团」（BT Group Plc）今天宣布，将在2030年前裁员多达5万5000人。

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英国电信集团目前雇用了13万名员工，其中包含3万名约聘人员。集团指出，2030年3月结束的财政年度之前，会将这个数字降至7万5000人至9万人之间。

通膨率飙升削弱了全球经济，使脸书（Facebook）母公司Meta在内的全球科技业纷纷于今年裁掉数以万计员工，英国电信集团今天也加入了裁员行列。

英国电信集团执行长扬森（Philip Jansen）表示，完成光纤布线、工作数位化、采用人工智慧（AI）和简化公司架构后，集团便能在2020年代末之前，靠着更少的员工和大幅降低的成本基础来运作。

这间公司在扬森的领导下正进行转型，不仅要建立全国光纤网路，也推出高速5G行动网路服务。

扬森说道，在光纤建设完成且关闭3G网路后，将会加速裁员进度。

扬森告诉记者：「这是滚动式的（裁员）计画，但会是5至7年的实施区间。」

英国电信集团今天也公布，截至3月的财政年度，净利润飙升50%至19亿英镑；税前利润较前一年下滑12%至17亿英镑，而营收下降了1%，来到207亿英镑。

© 2023 AFP