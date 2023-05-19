投资人持续买进延续涨势 日经指数创下逾30年最高点

（法新社东京19日电） 日圆走贬以及市场乐观看待美国调高举债上限的谈判将可成功化解违约危机，东京股市日经指数今天创下逾30年来最高点。岩井日星证券公司说，投资人持续买进延续了涨势。

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日经225指数上涨234.42点或0.77%，来到30808.35点；东证股价指数上涨3.84点或0.18%，来到2161.69点。

由于零售业龙头沃尔玛（Walmart）财报优于预期，投资人又看好人工智慧的未来获利，美股3大指数齐涨，带动日股投资人信心；开盘时，日圆走软对市场来说也是一个好消息。

美元兑日圆汇率为138.18日圆，纽约汇市为138.68日圆。

岩井日星证券公司（IwaiCosmo Securities）说，虽然「对短期狂热现象的担忧抑制了部分涨势，但『手上没有日股』的相关风险激励投资人再买进，因此延续了涨势」。

收盘时，日经225指数站上30808.35点，是自1990年8月以来最高点。 主要股票中，东京威力科创公司（Tokyo Electron Ltd.）上涨0.87%达1万8530日圆；经营服装品牌优衣库（UNIQLO）的迅销公司（Fast Retailing）上涨2.18%达3万4090日圆；汽车制造商丰田（Toyota）上涨0.20%达1959.5日圆。

索尼集团（Sony Group）则下跌0.94%，收在1万3590日圆。

© 2023 AFP