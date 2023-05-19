美国举债上限谈判前景看好 亚股多收高

（法新社香港19日电） 在全球股市反弹的基础上，亚洲多数股市今天走扬。投资人愈来愈看好美国国会将敲定一项协议，提高举债上限，避免发生灾难性的债务违约。

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由于对中国经济的忧心，香港和上海股市走低。

在美国国会山庄（Capitol Hill）数周的冗长谈判后，国会领袖似乎准备在政府6月1日用尽现金之前向国会议员提出一项提案。

这也带动华尔街3个主要指数的上涨，延续17日超过1%的涨幅。

在亚洲，尽管数据显示日本通货膨胀仍然远高于日本央行目标、增加央行紧缩货币政策的压力，但东京股市今天再度走扬，日经指数飙升到30多年来新高。

雪梨、首尔、新加坡、孟买、台北、马尼拉、威灵顿和雅加达股市也都上涨。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「尽管还没有正式签署协议，但在华盛顿的政策制定者声称提高美国债务上限的法案可能在下周登场，国会山庄可望敲定协议已足以让投资者欢呼。」

但香港股市下挫超过1%，原因是电商巨擘阿里巴巴集团公布的收益低于预期，这加剧投资人忧心中国经济和消费需求停滞不前，引发科技股大幅下跌。

上海股市也下跌，投资人正关注中国人民银行在一系列低于预期的经济数据公布后，是否推出任何新的刺激经济措施。

© 2023 AFP