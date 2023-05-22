中国宣布禁止采购美光产品 公司称评估后续行动

（法新社北京21日电） 中国网信办今晚宣布，美国美光公司产品存在较严重网路安全隐患，中国国内关键资讯基础设施运营者应停止采购美光产品。美光公司随即表示，将评估后续行动并与中国当局讨论。

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中国网信办称，审查发现，美光公司（Micron）产品存在较严重网路安全问题隐患，对中国关键资讯基础设施供应链造成重大安全风险，影响中国国家安全。为此，网路安全审查办公室依法作出不予通过网路安全审查的结论。

中国网信办表示，按照「网路安全法」等法律法规，中国国内关键资讯基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

此举象徵美中间激烈的晶片战进一步升高。美国希望阻止中国取得先进半导体，中方3月间对美光在中国销售的产品启动网路安全审查以反制。

美光发布声明说，已接获中国网信办通知上述审查结论，美光将评估结论内容与后续行动。

记者询问美光是否会提出申诉时，美光发言人表示：「我们期待继续与中国当局进行讨论。」

根据公司资讯，美光去年营收达308亿美元，其中约10%来自中国。不过，分析师指出，美光在中国销售的产品有很大部分是由外国制造商购买，目前还不清楚网信办的决定是否会影响这些外国买家。

© 2023 AFP