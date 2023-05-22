美国举债上限协商前 亚洲股市多收高

（法新社香港22日电） 美国总统拜登与国会领袖即将对举债上限进行协商，民主共和两党仍意见分歧，但也相信双方能达成协议，避免灾难性的债务违约。在举债上限协商前，亚洲股市今天大多收高。

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法新社报导，拜登在七大工业国集团（G7）广岛峰会结束后回国，今天将在白宫与共和党籍众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）针对举债上限进行协商。美国财政部长叶伦（Janet Yellen）警告，美国政府可能最快在6月1日就耗尽现金。

但各界普遍预期，美国两党终将达成协议。拜登先前坚称他不会屈服于削减开支的要求，指称那些要求「坦白说，令人难以接受」，并称「对方该是跳脱他们极端立场的时候了」。

麦卡锡先前曾表示，他的立场仍未改变。他曾推文说：「华盛顿不能继续花我们没有的钱来牺牲后代子孙。」然而，他在与拜登通话后告诉记者：「我相信这是富有成效的通话。」

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「看起来很有可能在6月初之前达成全面协议，但确切时间很难预测。」

此外，市场情绪受到提振，也因为咸信美国联邦准备理事会（Fed）下次会议将维持利率不变，以及拜登称中美关系应该「很快」可以开始解冻。

东京股市日经225指数上扬0.9%，收31086.82点，创33年新高；香港恒生指数扬升1.2%，收19678.17点；上海证券交易所综合股价指数上涨0.4%，收3296.47点。

首尔、新加坡、孟买、台北、雅加达及曼谷股市也收高，但雪梨、马尼拉及威灵顿股市收跌。

© 2023 AFP