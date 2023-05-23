美举债上限协商具成效 亚股不赏脸涨跌互见

（法新社香港23日电） 亚股今天涨跌互见，投资人关注美国举债上限协商。美国总统拜登和众议院议长麦卡锡表示，他们就债务上限问题举行的会谈虽然「颇具成效」，但仍未达成协议以避免灾难性的违约。

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美国的债务违约时限逐渐逼近，由于各界担心美国未能提高举债上限将冲击市场和全球经济，美国民主共和两党在举债上限协商的对峙，已成为股市交易大厅的关键话题。

数月的谈判仍未能打破僵局，提高目前31.8兆美元的债务上限，但在拜登和麦卡锡（Kevin McCarthy）一对一会谈后，事情似乎正朝着正确的方向发展。

虽然双方同意必须避免让美国债务违约，但他们在某些问题上仍有分歧。民主党人士希望堵住税收漏洞以增加收入，而共和党人士则呼吁削减开支。

不过，人们普遍认为，最终会达成协议。

NFJ投资集团的麦金尼（Burns McKinney）告诉彭博电视（Bloomberg Television）：「现在，双方可能会继续各摆姿态，但最终，问题可能会在最后一刻解决。」

「我们预计短期内的波动会加剧。」

在华尔街股市本周首日交易涨跌互见后，亚洲股市今天早盘走高，但无法维持涨势。

东京、香港、上海、威灵顿、马尼拉和曼谷股市下跌，新加坡、首尔、台北、孟买和雅加达股市小幅走扬。

日股基准日经指数下跌0.4%，来到30957.77点。港股恒生指数走低1.3%，来到19431.25点。上海综合股价指数下滑1.5%，来到 3246.24点。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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