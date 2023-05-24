亚股多收跌 美债上限协商卡关

（法新社香港24日电） 美国债务上限协商卡关，引发投资人忧心美国爆发债务违约，亚洲股市今天大多随着前一天的华尔街股市跌势收低。 目前市场焦点锁定华府，美国总统拜登（Joe Biden）和联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）展开了一连串协商，试图寻求将联邦举债上限由目前的31.8兆美元上调。

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（法新社香港24日电） 美国债务上限协商卡关，引发投资人忧心美国爆发债务违约，亚洲股市今天大多随着前一天的华尔街股市跌势收低。 目前市场焦点锁定华府，美国总统拜登（Joe Biden）和联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）展开了一连串协商，试图寻求将联邦举债上限由目前的31.8兆美元上调。