亚股多收跌 美债上限协商卡关
（法新社香港24日电） 美国债务上限协商卡关，引发投资人忧心美国爆发债务违约，亚洲股市今天大多随着前一天的华尔街股市跌势收低。 目前市场焦点锁定华府，美国总统拜登（Joe Biden）和联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）展开了一连串协商，试图寻求将联邦举债上限由目前的31.8兆美元上调。
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（法新社香港24日电） 美国债务上限协商卡关，引发投资人忧心美国爆发债务违约，亚洲股市今天大多随着前一天的华尔街股市跌势收低。 目前市场焦点锁定华府，美国总统拜登（Joe Biden）和联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）展开了一连串协商，试图寻求将联邦举债上限由目前的31.8兆美元上调。
拜登和麦卡锡22日表示，有信心可以达成协议。
共和党已表明将明年联邦开支降至2022年的水准设为底线，但民主党迄今拒绝承诺。
共和党籍联邦众议员诺曼（Ralph Norman）昨天警告，麦卡锡曾表示，双方距离达成协议「还差得远」。
美国财政部长叶伦（Janet Yellen）已示警，举债上限协商必须在6月1日前达成协议，否则美国恐爆发债务违约。经济学家警告，一旦美国发生债务违约恐造成全球经济和金融市场的动荡。 SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「除经济外，债务上限协商凸显美国政坛持续两极化，对华府的政治进程投下阴影。」
他说，「一再诉诸危险边缘策略恐再度引发信评公司的关注」，国际信评公司标准普尔（S&P）曾在2011年类似情况下，调降美国信评。
殷尼斯指出，当时「根本的问题是日益恶化的政治分歧，这种情况自2011年以来，除持续恶化外，别无其他，这点难以争辩」。
继前一天华尔街股市大跌后，亚洲股市今天也面临卖压。 日股日经指数收低0.9%，来到30682.68点。港股恒生指数收挫1.6%，来到19115.93点。上海综合股价指数收跌1.3%，来到3204.75点。
至于其他亚股，首尔、雪梨、台北和新加坡等股市收跌。威灵顿、马尼拉和曼谷股市则收涨。
© 2023 AFP