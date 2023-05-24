欧洲央行欢庆25周年派对 飙升通膨来搅局

（法新社德国法兰克福24日电） 欧洲中央银行今天庆祝25岁生日，但欧元区飙升的通膨恐破坏欢乐的气氛。

（法新社德国法兰克福24日电） 欧洲中央银行今天庆祝25岁生日，但欧元区飙升的通膨恐破坏欢乐的气氛。

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欧洲中央银行（European Central Bank）庆祝成立25周年，约200名宾客将莅临位于德国法兰克福美因河畔宏伟的欧洲中央银行总部。

在法国作曲家德布西（Claude Debussy）作品的悠扬乐声中，欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）将和前两任总裁特里谢（Jean-Claude Trichet）与德拉吉（Mario Draghi）一起切下欧洲央行的庆生蛋糕。

但在欧洲经济遭逢挑战的情况下，庆生的气氛恐怕未如欧洲央行首长们期待的欢乐。

在俄罗斯入侵乌克兰推升能源价格，加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫后复苏造成供应链塞车的情况下，过去12个月来，欧元区通膨飙升至历史新高。

这个备受关注的经济指标4月来到7%，虽自去年10月创下的高点10.6%回落，仍远高于欧洲央行2%的目标。

尽管如此，在欧洲央行25岁生日前夕，总裁拉加德乐观地强调「有充分的理由庆祝」。

拉加德上周接受荷兰电视节目Buitenhof访问时说：「25年前，我们的目标是维持物价稳定、维护欧洲主权，以及展现更多团结。」

「我认为，这三项目标，我们都已达成。」

欧洲中央银行成立于1998年，并于翌年推出欧元。

自从欧元1999年问世以来，欧元区人均国内生产毛额（GDP）增加一倍以上；欧元区失业率降至历史低点。

尽管近来通膨频创新高，但在欧洲央行成立25年来，通膨平均2.05%，接近欧洲央行的目标2%。

2011年，时任欧洲央行总裁的特里谢在欧元区经济表现不一的情况下，多次升息，逼得继任的德拉吉当年一上台就立即降息。

德拉吉本身也因欧债危机时的管理风格饱受批评。批评人士指出，德拉吉造成欧洲央行管理委员会内部分裂。欧洲央行管理委员会成员大多由欧洲国家的央行总裁出任。

然而，分析家表示，拉加德大体上成功地让分裂愈合。

百达财富管理公司（Pictet Wealth Management）首席经济学家杜克罗泽（Frederik Ducrozet）指出，欧洲央行过去面临的每一场危机都能创新调适，我们在指责（他们的）错误和内部紧张前，应该谨记这点。」

对于欧元区内20个国家、近3亿5000万人使用的欧元，欧洲央行总裁拉加德仍深具信心，认为欧元未来可期。

© 2023 AFP