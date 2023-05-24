英国4月通膨年增8.7% 13个月以来新低

（法新社伦敦24日电） 英国今天公布的官方数据显示，英国4月消费者物价指数（CPI）较去年同期上升8.7%，单月 CPI 年增率创下13个月以来的新低，其中能源价格远低于去年4月。

（法新社伦敦24日电） 英国今天公布的官方数据显示，英国4月消费者物价指数（CPI）较去年同期上升8.7%，单月 CPI 年增率创下13个月以来的新低，其中能源价格远低于去年4月。

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英国国家统计局（ONS）在声明中说，4月通膨年增8.7%，较3月的10.1%放缓，是自去年8月以来首度低于10%。

4月通膨年增8.7%，是自去年3月以来的最低水准，当时是7.0%。

英国国家统计局首席经济学家费兹纳（Grant Fitzner）表示：「然而，整体物价仍远高于去年同期，食品价格涨幅接近历史新高。」

尽管大幅下降，但4月通膨年增8.7%仍高于英国央行英格兰银行（Bank of England, BOE）预测的8.4%。

英国4月通膨年增8.7%也是七大工业国集团（Group of Seven）这些富裕经济体中最高的国家，七大工业国集团还包括加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国。

4月的8.7%通膨率距离英格兰银行设定的2.0%通膨率仍然很遥远，而英国政府已表示，预估通膨率将在年底下降到大约5.0%。

英国4月通膨率数据发表的前一天，国际货币基金（IMF）对英国经济的预测发生重大转变，在预测英国今年经济萎缩仅1个月后，国际货币基金预估英国今年经济将出现成长。

国际货币基金在最新的展望文件中说，预计2023年英国经济将成长0.4%，主要受惠于能源价格的走跌。

© 2023 AFP