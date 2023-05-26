汉莎航空签署协议 将取得义大利国营航空股权

（法新社米兰25日电） 德国航空巨头汉莎航空今天同意斥资3.25亿欧元，收购国营义大利航空运输公司（ITA）41%的股份，象徵汉莎航空将触角伸进欧洲一大重要市场。

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此次收购协议对义大利而言是个重大新闻，义大利政府多年来耗费数十亿欧元，试图重振这家国营航空公司。

身为欧洲最大航空公司之一的德国汉莎航空（Lufthansa）表示，将支付3.25亿欧元（约新台币107亿元）收购义大利航空运输公司41%股份，义大利经济财政部也将出资2.5亿欧元。

这笔交易为汉莎航空提供多种选项，可增加对义大利航空运输公司的持股，未来也能直接予以收购。

德国汉莎航空执行长史波（Carsten Spohr）在声明中表示，此次收购协议「对义大利消费者及欧洲而言是个好消息，因为更稳健的义大利航空运输公司将激发义大利市场的竞争」。

史波说：「作为汉莎集团大家庭的一份子，义大利航空运输公司得以发展成一家可永续且获利的航空公司，让义大利和欧洲以及世界连结。在此同时，这项投资也让我们得以在我们最重要的市场之一持续成长。」

汉莎航空表示，义大利是欧洲第3大航空市场，也是游客和商务旅客的主要目的地，并称这笔交易有待当局批准。

汉莎航空于今年1月中递交率先收购义大利航空运输公司少数股权的提案。

史波和义大利经济财政部长吉欧盖提（Giancarlo Giorgetti）在罗马谈定这笔交易。

该公司前身为国营义大利航空，但近年面临经营不善问题，2000年至2020年间亏损高达114亿欧元，义大利政府不得不接管该公司并重组为义大利航空运输公司，2021年10月开始营运。

© 2023 AFP