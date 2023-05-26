美国债限协商倾向乐观 亚股涨多跌少

（法新社香港26日电） 投资人看好美国国会议员更接近达成提高政府负债上限协议，为股票交易场内注入乐观气氛，亚洲股市今天收盘涨多跌少。但随着美国避免债务违约灾难的期限逼近，投资人仍感不安。

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尽管美国总统拜登与联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）本周稍早皆对债限协商表示乐观，但投资人对于华府协商进度缓慢仍感到担忧，使得近几日股市表现受到打击。

拜登昨天重申，尽管朝野协商争吵不断，但他承诺「不会发生债务违约」。拜登并表示，他与共和党谈判领袖麦卡锡的对话持续「有所收获」。

麦卡锡也表达在6月1日期限前达成提高债限协议的决心。美国财政部已警告，过了这个日期美国政府就会现金告罄，无法再履行偿债义务。

有媒体报导，美国朝野已朝向达成协议更加接近，协议内容除了包括提高政府负债上限，也会让政府支出在2年内受制于上限规定。

美国华尔街股市昨天走势不一。拜晶片业巨擘辉达（Nvidia）发布优异财测带动科技股上扬之赐，那斯达克指数与标普500指数双双收高。

亚洲股市今天收盘多数上涨。东京股市受到日圆汇价和通货膨胀双双走软激励，终场上扬0.4%；上海股市也收高0.4%，雪梨、首尔、台北和孟买股市同样收红。

但威灵顿、马尼拉、曼谷和雅加达股市收跌。新加坡股市收在平盘。香港股市则因佛诞节休市。

© 2023 AFP