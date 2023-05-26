美国4月PCE涨幅弹回4.4% 6月升息机率增

（法新社华盛顿26日电） 今天公布的数据显示，美国联邦准备理事会（Fed）最密切关注的通货膨胀指标个人消费支出物价指数（PCE）4月涨幅攀升，一反近期降温趋势，使得联准会6月再度升息的机率增。

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美国商务部公布，4月美国PCE较去年同期上涨4.4%，涨幅较3月的4.2%升温，且是今年1月以来首见上扬，归咎于服务、粮食与货品物价较一年前显着上涨。

根据美国商务部的说法，4月美国PCE与前月相比，涨幅也增加。

去除波动的粮食与能源物价后，4月美国核心PCE年增率同样回升至4.7%。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）曾表示，美国央行正在采取「以数据为本的方式」来做出下一次货币政策决定。联准会将在6月会议评估，为了让美国通膨率降回其长期目标2%，是否有必要再次调升利率。

分析师一直密切关注联准会利率决策委员会成员发表的言论，以寻找官员如何解读最新经济数据的线索。

包括鲍尔在内，联准会联邦公开市场委员会（FOMC）的一些委员曾暗示，至今升息幅度或许已经远足以让通膨降温；但达拉斯联邦准备银行（Dallas Fed）总裁罗根（Lorie Logan）等一些其他委员则曾经表达，较支持在6月14日结束的政策会议中再次升息。

© 2023 AFP