美债协议达成 亚股涨多跌少

（法新社香港29日电） 美国总统拜登与联邦众议院议长麦卡锡昨天达成提高政府负债上限的协议，避免发生后果严重的债务违约。亚洲股市今天收盘大多数应声上扬。

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拜登与麦卡锡（Kevin McCarthy）经过数周争论后，宣布终于达成一份债限协议。他们并呼吁两党国会议员在6月5日美国政府现金告罄前投票通过协议。

不过，由于法案内容仍有许多很可能激怒民主党人和共和党人的部分，因此股票交易场上仍飘散一些不安气氛。

投资人目前暂时抱持乐观情绪，因为债限协商有突破性进展，使得美国债务违约的威胁解除。经济学家先前警告，美债违约可能重创全球经济、造成市场动荡。

协商出的法案将美债上限暂时提高2年至2025年1月1日，并纳入会受一些共和党人欢迎的联邦政府支出删减。但法案并未包括右翼人士想得到、但进步派民主党人会反对的大砍政府支出。

美国华尔街股市上周收盘在债限协议希望浓厚下，三大指数全数上涨。亚洲股市本周开场接棒走扬。

东京股市收盘上涨1.0%，上海股市收高0.3%，雪梨、台北、威灵顿、曼谷和马尼拉股市也全数收红。

但香港股市收盘下挫1.0%，新加坡和雅加达股市也收低。首尔股市因韩国国定假日补假休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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