投资人关注提高美债上限表决 亚股走势分歧

（法新社香港30日电） 亚洲股市今天走势分歧，投资人密切关注美国提高举债上限的进度，交易小心翼翼。预计美国国会将在本周表决提高美国债务上限协议，以避免会造成痛苦后果的债务违约局面。

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经过多日谈判，美国总统拜登与联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）上周末终于达成协议，将提高美债上限至2025年1月，协议并送国会表决。

这个消息让市场松了口气，但现在两位领导人必须说服双方犹豫不决人士支持这项协议，预计众议院将在明天投票，然后是参议院。

华尔街股市逢美国阵亡将士纪念日（Memorial Day）休市，没有产生影响，亚洲股市今天涨跌互见。

疫情解封后中国经济复苏的力道减退，对中国经济的忧虑加剧，带动香港和上海股市近期跌势，但这两个股市今天都以小涨作收，而东京、新加坡、首尔和孟买股市也走扬。

但雪梨、威灵顿、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市走弱。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）说：「关于美国债务上限的投票预计将从31日开始，似乎有足够的支持来通过。」

然而，分析人士指出，虽然债务上限问题解决将让市场少一个担心的问题，但如今对流动性的担忧可能会打压市场情绪。

他们说，美国财政部将需要出售超过1兆美元的国库券来补充其资金，这意味着大量的销售将吸走银行业的现金，并给经济带来新的压力。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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