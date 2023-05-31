亚股全面挫跌 共和党强硬派扬言挡美债限法案

（法新社香港31日电） 美国提高债务上限法案即将在联邦众议院进行全院表决，市场忧心共和党强硬派议员投下反对票而引发灾难性债务违约、重创原已脆弱的全球经济，亚洲股市今天全面挫跌。

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中国疫后经济复苏迹象进一步消退，增添交易大厅的悲观气氛；此外，美国联邦准备理事会（Fed）下月可能再度升息，也拖累亚股表现。

美国财政部已警告，若未能在6月5日前提高联邦举债上限，国库将告罄，政府将无现金偿还债务。

众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和美国总统拜登达成债务上限协商，他对债限法案在众院过关有信心。但「众议院自由党团」（House Freedom Caucus）成员罗伊（Chip Roy）说：「共和党人不该投票赞成。这是个糟糕的协议。没人投票给我们是为了再增举债4兆美元而无所获。」

CMC市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）指出，信评公司已「摩拳擦掌准备砍美国的债信评等」。

但众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）仍深具信心，他告诉彭博电视：「我们将可让这个法案在明天通过终点线。」

随着众议院今天稍晚将进行全院表决，紧张不安的投资人出脱风险资产，拖累亚股挫跌。

中国领导人虽努力快速提振经济成长，但最新数据显示上月中国制造业活动进一步萎缩，也对市场信心造成影响。

日股基准日经225指数收跌1.4%，来到30887.88点。港股恒生指数收挫1.9%，来到18234.27点。上海综合股价指数收跌0.6%，来到3204.56点。

至于其他亚股也一片惨绿，雪梨、首尔、曼谷、新加坡、台北、威灵顿、马尼拉和雅加达股市都收跌。

© 2023 AFP