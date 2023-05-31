欧洲央行：升息考验欧元区家庭和企业的韧性

（法新社法兰克福31日电） 欧洲中央银行（European Central Bank）在今天公布的报告中说，为对抗通货膨胀而提高利率，以及信贷条件收紧，正在「考验欧元区家庭和企业的韧性」。

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欧洲中央银行副总裁戴金多斯（Luis de Guindos）在随着「金融稳定评论」（Financial Stability Review）发表的声明中说：「随着我们紧缩货币政策以对抗高通膨，这可能会显出金融体系的脆弱性。」

欧洲央行从去年7月以来，已将其基准利率上调前所未有的3.75个百分点，试图降低欧元区20个国家迅速上涨的消费物价。

这份每年出版2次的报告中说，尽管经济状况「略有改善」和能源价格下跌，但更高的借贷成本和更严格的信贷条件「正在考验欧元区企业、家庭和主权国家的韧性」。

报告中指出，2023年第1季对新贷款的需求急剧下降，尤其是抵押贷款的需求。

报告中示警，「如果抵押贷款利率上升使得需求日益减少，目前房地产市场的「修正」「可能会失序」。

报告中说，金融市场和投资基金也「容易受到失序调整的影响，特别是对经济衰退的忧心再度出现的情况下」。

欧洲央行表示，欧元区银行3月良好地因应数家美国银行倒闭、以及瑞士银行集团（UBS AG）收购瑞士信贷（Credit Suisse）造成的动荡，这在很大程度上要归功于欧元区银行「强大资本和流动性」。

戴金多斯说：「这些事件强有力地提醒人们，确保银行体系基本面健全的重要性。」

© 2023 AFP